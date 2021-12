Desalu | i 100 metri e l’amore per il cinema | «Non siamo “la nuova Italia” | siamo italiani e basta»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 dicembre 2021) «Su un film ho plasmato le mie emozioni in vista delle Olimpiadi. È la biografia, guarda caso, di Jesse Owens: Race. Quando vedevo la scena di lui che usciva dal tunnel per entrare sulla pista di Berlino 1936, con la voce del pubblico sempre più forte e lo Zeppelin che volteggiava, immaginavo cosa sarebbe stato quel momento per me a Tokyo. È andato tutto in maniera inaspettata: lo stadio senza pubblico per la pandemia, e noi quattro con la medaglia d’oro». Corre, eccome se corre, ma la sua vera passione è il. Eseosa Fostinedetto Fausto, il «terzo uomo» della staffetta di Tokyo, si è raccontato all’edizione odierna di Repubblica. «Da quando ero bambino il mio sogno è fare il regista, non l’attore perché non mi piace stare davanti ai riflettori, sono un po’ introverso. Da ragazzino scrivevo sceneggiature. Luca Ward ha doppiato tantissimi ...