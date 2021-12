Delia Duran: “Soleil è falsa, si è innamorata di Alex ma lui no” (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il GF Vip si passa a Verissimo e le anticipazioni precisano che Delia Duran ed Alex Belli stanno ancora insieme, non hanno alcuna intenzione di lasciarsi a causa di Soleil. Hanno un po’ di cose da perdonare a vicenda ma Delia non può non attaccare la sua rivale. Per lei Soleil è stata falsa e incoerente, non ha portato rispetto a nessuno e nemmeno a se stessa. Non è tutto, perché la moglie di Alex Belli è sicura che la vippona si sia innamorata di suo marito. Del triangolo amoroso in queste settimane abbiamo visto e ascoltato di tutto ma adesso che la coppia è fuori dal GF Vip svela un po’ di cose. Delia a Verissimo parla anche delle foto finte, del finto bacio con cui voleva ingelosire Alex. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il GF Vip si passa a Verissimo e le anticipazioni precisano cheedBelli stanno ancora insieme, non hanno alcuna intenzione di lasciarsi a causa di. Hanno un po’ di cose da perdonare a vicenda manon può non attaccare la sua rivale. Per leiè statae incoerente, non ha portato rispetto a nessuno e nemmeno a se stessa. Non è tutto, perché la moglie diBelli è sicura che la vippona si siadi suo marito. Del triangolo amoroso in queste settimane abbiamo visto e ascoltato di tutto ma adesso che la coppia è fuori dal GF Vip svela un po’ di cose.a Verissimo parla anche delle foto finte, del finto bacio con cui voleva ingelosire. ...

Advertising

ioscioccataa : Fatemi capire: Delia Duran organizza paparazzate fake, Soleil e Alex ammettono di avere avuto un’alchimia. Però pe… - infoitcultura : Delia Duran 'Bacio con Carlo? Finto, fatto per vendetta'/ 'Alex non mi ha rispettata' - ioscioccataa : “Lei è innamorata, per lui è solo amicizia” UN TSO URGENTE PER DELIA DURAN GRAZIE. #gfvip - SPYit_official : Delia Duran è tornata a stare con Alex Belli: “Soleil è falsa, per Alex era solo amiciza e lei che si è innamorata”… - infoitcultura : Delia Duran: “Amo così tanto Alex che ho deciso di perdonalo” -