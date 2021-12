De Luca | «Le trasmissioni tv sul Covid sono dei pollai Non guardatele | meglio i film di Natale»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nientetelevisive che parlano di, niente «» che «promuovono la rissa». È il consiglio, in vista delle vacanze natalizie, che ha dato Vincenzo De, nel corso della sua diretta sull’andamento dell’epidemia del venerdì, poi pubblicata su Facebook. «Rivolgo un appello ai cittadini: per cortesia, non guardate letelevisive che hanno per oggetto il. Cambiate canale», ha detto. E ancora: «Siamo in un periodo festivo, troverete sicuramente su qualche canale la riproposizione di tantiche ci fanno sorridere, ci fanno divertire, e non ci danno fastidio». Poi l’esortazione a porre qualsiasi domanda a pediatri e medici. «Quando avete dubbi, proponeteli senza preoccupazioni, ma parlate con chi ha competenza e chi ha il diritto e ...

