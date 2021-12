Dax Harwood | “L’ultimo incasso dei Briscoes non vale una mia bolletta”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Come abbiamo potuto vedere nello show di arrivederci della Ring Of Honor, Final Battle, mille scenari sono aperti per quanto riguarda un’eventuale faida tra i campioni ROH e GCW, i, ed i campioni AAA, gli FTR; Dax, rispondendo ad un utente su Twitter che gli chiedeva se fosse intimorito da un’eventuale apparizione in AEW dei fratelli, ha fatto capire le proprie intenzioni e ciò che pensa di Jay e Mark. Più rilevanti in 4 minuti con gli FTR che negli ultimi 4 anni Fan: “Tutto ciò è fantastico, sei preoccupato di un’eventuale apparizione di Jay Briscoe?” Dax: “Assolutamente no. Siamo entrati in casa loro, li abbiamo presi a calci nel sedere rendendoli più rilevanti in quei quattro minuti che negli ultimi quattro anni. Dovrebbero venire a Greensboro e darci lo stipendio, forse riuscirei a pagare la...

