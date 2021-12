Danilo Petrucci sull’avventura in KTM: “Pensavo la moto migliorasse…” (Di sabato 18 dicembre 2021) La delusione per Danilo Petrucci è ancora evidente nelle sue parole. L’ex centauro della KTM non ha vissuto una bella stagione realizzando solo un quinto posto a Le Mans e tre top ten totali in un’annata. Adesso, il pilota italiano è focalizzato completamente sulla Dakar in programma dal 2 al 14 gennaio e sul possibile approdo in motoAmerica dove prenderebbe il posto di Baz in Ducati. Le parole di Danilo Petrucci Ecco cosa ha detto il pilota italiano sull’ultima stagione in KTM di motoGP e sugli obiettivi futuri che si è prefissato a breve giro di posta: “Non potrò essere competitivo a livello internazionale nel motocross o nell’enduro, – ha affermato a Speedweek.com – ma potrei avere un vantaggio in questa Dakar. Sono vecchio e pesante per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) La delusione perè ancora evidente nelle sue parole. L’ex centauro della KTM non ha vissuto una bella stagione realizzando solo un quinto posto a Le Mans e tre top ten totali in un’annata. Adesso, il pilota italiano è focalizzato completamente sulla Dakar in programma dal 2 al 14 gennaio e sul possibile approdo inAmerica dove prenderebbe il posto di Baz in Ducati. Le parole diEcco cosa ha detto il pilota italiano sull’ultima stagione in KTM diGP e sugli obiettivi futuri che si è prefissato a breve giro di posta: “Non potrò essere competitivo a livello internazionale nelcross o nell’enduro, – ha affermato a Speedweek.com – ma potrei avere un vantaggio in questa Dakar. Sono vecchio e pesante per la ...

Advertising

gp_undar : RT @gponedotcom: Petrucci e X-lite svelano il casco per la Dakar: FOTOGALLERY - X-502 Ultra Carbon sarà il casco che Danilo indosserà nel d… - gponedotcom : Petrucci e X-lite svelano il casco per la Dakar: FOTOGALLERY - X-502 Ultra Carbon sarà il casco che Danilo indosser… - dakarbot : RT @corsedimoto: STRACCI VOLANTI - Danilo #Petrucci non nasconde l'amarezza per aver dovuto lasciare il paddock #MotoGP. Dopo la #Dakar pot… - corsedimoto : STRACCI VOLANTI - Danilo #Petrucci non nasconde l'amarezza per aver dovuto lasciare il paddock #MotoGP. Dopo la… - i_matteo : RT @ducachef: ??Domenica 19 Dicembre ore 16.30 Teatro Giancarlo Menotti Spoleto - Ingresso Libero - Obbligo Green Pass Centenario Moto Clu… -