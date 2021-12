Dalma Maradona su Milan-Napoli: «Ricordo ancora le parole di papà» (Di sabato 18 dicembre 2021) La figlia di Diego Armando Maradona, Dalma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del documentario e della sfida Napoli-Milan Dalma Maradona, la figlia di Diego, è a Napoli per girare una docu-fiction sul papà. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport: DOCUMENTARIO – «Questa docu-fiction nasce da un lavoro teatrale in cui raccontavo mio papà, più del campione. Ed è questo il lato che voglio sviluppare, anche se essere qui a Napoli è impressionante provare da vicino le manifestazioni d’affetto dei tifosi verso di lui. Un amore che mi avvolge in questi giorni.» Milan-Napoli – «Ricordo anche i commenti di papà e l’importanza che dava a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) La figlia di Diego Armando, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del documentario e della sfida, la figlia di Diego, è aper girare una docu-fiction sul. Le suealla Gazzetta dello Sport: DOCUMENTARIO – «Questa docu-fiction nasce da un lavoro teatrale in cui raccontavo mio, più del campione. Ed è questo il lato che voglio sviluppare, anche se essere qui aè impressionante provare da vicino le manifestazioni d’affetto dei tifosi verso di lui. Un amore che mi avvolge in questi giorni.»– «anche i commenti die l’importanza che dava a ...

