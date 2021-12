Dalma Maradona: “Ho parlato con il Sindaco e sono più ottimista” (Di sabato 18 dicembre 2021) Dalma Maradona, figlia di Diego, in questi giorni è a Napoli per girare le ultime scene del suo documentario sulla vita di suo padre. Aveva fatto scalpore l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in cui attaccava il Napoli e De Laurentiis, accusandoli aver rifiutato la sua richiesta per entrare all’interno dello stadio dedicato a suo padre per girare alcune scene del documentario. Maradona e le sue figlie Sempre a La Gazzetta dello Sport, questa volta Dalma ha rilasciato un’intervista meno polemica, parlando delle belle emozioni che le hanno lasciato questi giorni a Napoli e rilasciando parole d’amore nei confronti dei napoletani. Sull’argomento documentario e stadio, è stata molto chiara. “Dei campioni di oggi ammiro soprattutto Insigne. Avrei voluto incontrarlo perché so che ha un grande tatuaggio ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021), figlia di Diego, in questi giorni è a Napoli per girare le ultime scene del suo documentario sulla vita di suo padre. Aveva fatto scalpore l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in cui attaccava il Napoli e De Laurentiis, accusandoli aver rifiutato la sua richiesta per entrare all’interno dello stadio dedicato a suo padre per girare alcune scene del documentario.e le sue figlie Sempre a La Gazzetta dello Sport, questa voltaha rilasciato un’intervista meno polemica, parlando delle belle emozioni che le hanno lasciato questi giorni a Napoli e rilasciando parole d’amore nei confronti dei napoletani. Sull’argomento documentario e stadio, è stata molto chiara. “Dei campioni di oggi ammiro soprattutto Insigne. Avrei voluto incontrarlo perché so che ha un grande tatuaggio ...

