Dalma Maradona: «Dopo il colloquio con Manfredi, spero di poter filmare lo stadio che porta il nome di papà» (Di sabato 18 dicembre 2021) «In questi giorni tutti i tifosi mi chiedono perche? non posso entrare nell’impianto che porta il nome della mia famiglia. Del presidente De Laurentiis e dei “no” del Napoli preferisco non parlare. Confido ancora comunque di poter varcare i cancelli dello stadio. Dopo il colloquio avuto giovedi? con il sindaco Manfredi, che si e? dimostrato disponibile, voglio essere ottimista e spero di poter filmare quel luogo magico dove papa? fece felice una citta? intera, un popolo che lo porta nel cuore. Comunque sia, nessuno potra? piu? intaccare il mio amore per Napoli». Aveva fatto rumore, nei giorni scorsi, il diniego (del Comune e del Napoli) alla richiesta di Dalma ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) «In questi giorni tutti i tifosi mi chiedono perche? non posso entrare nell’impianto cheildella mia famiglia. Del presidente De Laurentiis e dei “no” del Napoli preferisco non parlare. Confido ancora comunque divarcare i cancelli delloilavuto giovedi? con il sindaco, che si e? dimostrato disponibile, voglio essere ottimista ediquel luogo magico dove papa? fece felice una citta? intera, un popolo che lonel cuore. Comunque sia, nessuno potra? piu? intaccare il mio amore per Napoli». Aveva fatto rumore, nei giorni scorsi, il diniego (del Comune e del Napoli) alla richiesta di...

