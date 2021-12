Dalla Festa di Roma alla politica. La donna come "maquillage". Parla Concita De Gregorio (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è una questione di genere o c’è (anche) una questione di potere travestita da questione di genere? E ancora: il tema della parità è a volte usato in casematte insospettabili, tipo il Pd, partito di centrosinistra, per intraprendere (da uomini) battaglie altrimenti impossibili da vincere? Succede dunque che, attorno alla successione alla Festa del Cinema di Roma, finora diretta da Antonio Monda, si scatenino lotte sotterranee che conducono da un lato all’area bettiniana del partito e dall’altra al tema della gestione nuova della città di Roma in tutte le sue istituzioni culturali. “Mettiamoci una donna” è stata allora la non inedita idea, anche se ancora il nome della donna non è emerso. D’altronde il “mettiamoci una donna” è un tic per così dire ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è una questione di genere o c’è (anche) una questione di potere travestita da questione di genere? E ancora: il tema della parità è a volte usato in casematte insospettabili, tipo il Pd, partito di centrosinistra, per intraprendere (da uomini) battaglie altrimenti impossibili da vincere? Succede dunque che, attornosuccessionedel Cinema di, finora diretta da Antonio Monda, si scatenino lotte sotterranee che conducono da un lato all’area bettiniana del partito e dall’altra al tema della gestione nuova della città diin tutte le sue istituzioni culturali. “Mettiamoci una” è stata allora la non inedita idea, anche se ancora il nome dellanon è emerso. D’altronde il “mettiamoci una” è un tic per così dire ...

Advertising

Lindera_ : Avevo prenotato un taxi per fare casa-stazione alle 4.40 del mattino, ma alla fine ho fatto after a un compleanno f… - utenteanonimoo : @paolamontef @simone_volponi In realtà basta vedere dalla festa di giovedì che è piena della coppia Biagio-Miriana - Luciano58022822 : @Stefanialove_of Se vietano la recita ai genitori è rispetto se vietano ai bambini di fare la recita di Natale è un… - tayxpeaches : @itzniccolo @gchloeallagher @doubleslut_ @dovesitrovailmc @brett4lbot @fkjuly @aleclightwoodfk @labratzbona… - teuta_59 : RT @glumion: @teuta_59 Peccato... lontano dalla tua famiglia anche per Natale, la festa da trascorrere tipicamente in famiglia ? -