Dal Checco “L'Africa cresce, per le imprese italiane è un'opportunità” (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nei Paesi dove siamo presenti, lo sviluppo economico può risolvere il problema dell'instabilità politica. Siamo abituati a una narrazione negativa, specialmente dell'Africa, dove sembrerebbe non valga la pena investire. Non è così. C'è un'altra faccia del continente che non si racconta. L'Africa cresce in modo esponenziale, dal 2000 in poi è stato il continente, dopo l'Asia che è cresciuto maggiormente, del 6-7% all'anno”. Lo afferma Massimo Dal Checco, presidente di Confindustria AssAfrica & Mediterraneo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress.“Alcune aree presentano delle criticità ma quei luoghi costituiscono comunque una grande opportunità di sviluppo economico per le nostre imprese. Gli italiani ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nei Paesi dove siamo presenti, lo sviluppo economico può risolvere il problema dell'instabilità politica. Siamo abituati a una narrazione negativa, specialmente dell', dove sembrerebbe non valga la pena investire. Non è così. C'è un'altra faccia del continente che non si racconta. L'in modo esponenziale, dal 2000 in poi è stato il continente, dopo l'Asia che è cresciuto maggiormente, del 6-7% all'anno”. Lo afferma Massimo Dal, presidente di Confindustria Ass& Mediterraneo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress.“Alcune aree presentano delle criticità ma quei luoghi costituiscono comunque una grandedi sviluppo economico per le nostre. Gli italiani ...

