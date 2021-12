Dal Checco “Grandi opportunità per le imprese italiane in Africa” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Siamo abituati a una narrazione negativa, ma c’è un’altra faccia del continente che non si racconta. L’Africa cresce in modo esponenziale”. Lo afferma Massimo Dal Checco, presidente di Confindustria AssAfrica & Mediterraneo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. cga/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021) “Siamo abituati a una narrazione negativa, ma c’è un’altra faccia del continente che non si racconta. L’cresce in modo esponenziale”. Lo afferma Massimo Dal, presidente di Confindustria Ass& Mediterraneo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. cga/sat/red su Il Corriere della Città.

