Dagli insulti al frocio al bagno "free gender". Com'è cambiata la scuola (Di sabato 18 dicembre 2021) Le cose cambiano, tutto scorre e si trasforma, e la tentazione quasi irresistibile è quella di sottolineare quanto tutto prima fosse meglio e quanto fa schifo il mondo di oggi, quanto prima prevalessero il rispetto e la gentilezza mentre ora tutto è volgare e feroce. A questa tentazione diabolica bisogna resistere, in fondo è soltanto una fisiologica nostalgia per la giovinezza volata via e nulla di più. Ho l'impressione che il mondo abbia sempre fatto schifo e sia sempre stato bellissimo, un intreccio stupefacente di orrore e splendore, e che ognuno di noi ogni volta sia chiamato a scegliere e a provare di raddrizzare quel legno che comunque nasce sempre abbastanza storto. Ricordo il primo anno di insegnamento, professore in una scuola di recupero anni, uno di quei diplomifici dove i ragazzi cercano, grazie alle rette pagate dai genitori, di rimettere in sesto ...

