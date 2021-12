Daddy’s Home 2: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 18 dicembre 2021) Daddy’s Home 2: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Daddy’s Home 2, film del 2017 diretto da Sean Anders, con protagonisti Mark Wahlberg e Will Ferrell. Il cast comprende anche Mel Gibson, John Lithgow e John Cena. La pellicola è il sequel di Daddy’s Home del 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Brad e Dusty (Will Ferrell e Mark Wahlberg) dovranno affrontare, durante le vacanze, i loro padri invasivi (Mel Gibson e John Lithgow). Dusty si occupa anche del padre biologico e incredibilmente intimidatorio di Adrianna (John Cena). Daddy’s Home 2: il cast del film Abbiamo visto la trama di ... Leggi su tpi (Di sabato 18 dicembre 2021)2: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda2,del 2017 diretto da Sean Anders, con protagonisti Mark Wahlberg e Will Ferrell. Il cast comprende anche Mel Gibson, John Lithgow e John Cena. La pellicola è il sequel didel 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Brad e Dusty (Will Ferrell e Mark Wahlberg) dovranno affrontare, durante le vacanze, i loro padri invasivi (Mel Gibson e John Lithgow). Dusty si occupa anche del padre biologico e incredibilmente intimidatorio di Adrianna (John Cena).2: il cast delAbbiamo visto la trama di ...

Advertising

LorenzoMainieri : Daddy's Home 2: alle 21:20 su Italia Uno - _Sport_Calcio_ : In prima serata su #Italia1 appuntamento con #DaddysHome2, con @markwahlberg #WillFerrell e #MelGibson… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 appuntamento con #DaddysHome2, con @markwahlberg #WillFerrell e #MelGibson - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con #DaddysHome2, con @markwahlberg #WillFerrell e #MelGibson… - aliasdalloway : @yo0semite io che tra tutte le cose che ha prodotto quest’anno ascolto ancora solo daddy’s home perché non si potev… -

Ultime Notizie dalla rete : Daddy’s Home Daddy's Home 2/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg Il Sussidiario.net