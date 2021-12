Da Natale alla Befana le Decorazioni più veloci e facili e da fare per bambini e non solo! (Di sabato 18 dicembre 2021) Durante le vacanze natalizie, i vostri ragazzi si annoiano in casa? Potete aiutarli a realizzare qualche bellissimo lavoretto. 1. Dolce Befana Questa Befana è stata realizzata riciclando una bottiglietta con un tappo di metallo. Per crearla occorre: Dipingere la bottiglietta con della vernice spray di colore bianca e ritagliare da un cartoncino nero due semi cerchi, uno più grosso e uno più piccolo. Con quello grosso, che andrà arrotolato intorno al barattolo, si creerà il vestito della Befana e con quello piccolo la base per il suo cappello, che sarà formato da un tappo di metallo. Per fare la scopa usare dei piccoli pezzi di legno da legare insieme con un filo di cotone nero e uno stecchino da cucina per fare il manico della scopa. la testa della Befana è formata, invece, da una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 18 dicembre 2021) Durante le vacanze natalizie, i vostri ragazzi si annoiano in casa? Potete aiutarli a realizzare qualche bellissimo lavoretto. 1. DolceQuestaè stata realizzata riciclando una bottiglietta con un tappo di metallo. Per crearla occorre: Dipingere la bottiglietta con della vernice spray di colore bianca e ritagliare da un cartoncino nero due semi cerchi, uno più grosso e uno più piccolo. Con quello grosso, che andrà arrotolato intorno al barattolo, si creerà il vestito dellae con quello piccolo la base per il suo cappello, che sarà formato da un tappo di metallo. Perla scopa usare dei piccoli pezzi di legno da legare insieme con un filo di cotone nero e uno stecchino da cucina peril manico della scopa. la testa dellaè formata, invece, da una ...

Advertising

Pontifex_it : I simboli del #Natale, specialmente il presepe e l’albero addobbato, ci riportano alla certezza che ci riempie il c… - RaiRadio2 : Anche stanotte, in compagnia de #ILunatici, facendo il conto alla rovescia per quanti giorni mancano a Natale ??Vi p… - SkySport : ?? NOI CI SIAMO PREPARATI PER BENE ??? Il dietro le quinte del Natale di #SkySport ?? La nostra passione non va mai in… - PatriziaTenda : Equinox [l'asino] è stato invitato a far parte del presepe di Natale alla Chiesa Cristiana di Hardwick. Divorerà tu… - Rinascente : Le nostre proposte a tema Natale sono pronte ad accoglierti in #RinascenteFirenze. Paesaggi innevati e addobbi nata… -