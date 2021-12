“Cuore”, alla scoperta del nuovo brano di Arisa: testo e significato (Di sabato 18 dicembre 2021) Quinto estratto da “Ero Romatica”, è il brano con cui scoprire il lato romantico del nuovo disco, tra il dolore di un amore perso e finalmente ritrovato Un delicato dialogo tra arpeggi di chitarra, pianoforte e archi che accompagna con leggerezza una voce inconfondibile. È Cuore: il nuovo singolo di Arisa dal 17 dicembre in radio. Quinto estratto da “Ero Romantica”, il nuovo disco uscito il 26 novembre per Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services, che per la prima volta vede l’artista pubblicare da indipendente con la propria label. È il brano più intenso, il momento in cui il Cuore torna ad essere il centrale protagonista di un amore romantico. Un testo in cui convivono due sentimenti opposti: il dolore profondo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 dicembre 2021) Quinto estratto da “Ero Romatica”, è ilcon cui scoprire il lato romantico deldisco, tra il dolore di un amore perso e finalmente ritrovato Un delicato dialogo tra arpeggi di chitarra, pianoforte e archi che accompagna con leggerezza una voce inconfondibile. È: ilsingolo didal 17 dicembre in radio. Quinto estratto da “Ero Romantica”, ildisco uscito il 26 novembre per Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services, che per la prima volta vede l’artista pubblicare da indipendente con la propria label. È ilpiù intenso, il momento in cui iltorna ad essere il centrale protagonista di un amore romantico. Unin cui convivono due sentimenti opposti: il dolore profondo ...

