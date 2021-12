Crolla una gru a Torino | la testimonianza | Abbiamo sentito un boato | come fosse un terremoto

Advertising

Agenzia_Ansa : Crolla una gru a Torino, le immagini drammatiche prima dei soccorsi. I testimoni disperati: 'Sono morti tutti' #ANSA - ilriformista : Una delle vittime aveva 20 anni. Feriti alcuni passanti in una zona molto frequentata durante la giornata #Torino… - Agenzia_Ansa : Esplode bombola e crolla una palazzina, si cercano persone. Nell'Agrigentino, i vigili del fuoco stanno spegnendo l… - LEOREDBARON : RT @Rosa_dEss: #Torino ennesima tragedia, morti tre operai. Feriti anche due passanti. Pochi metri più in là c’è la fermata dell’autobus. P… - samilsocialista : RT @Agenzia_Ansa: Crolla una gru a Torino, le immagini drammatiche prima dei soccorsi. I testimoni disperati: 'Sono morti tutti' #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla una

... che inaspettatamenteed è costretta a mandare la pubblicità per asciugarsi le lacrime. 'Non è facile salutaredonna straordinaria,maestra così grande. Sei un pezzo del mio cuore, per ...L'altra vittima, Marco Pozzetti, amava le bici, era spostato e avevafiglia. Leggi anche IL VIDEO "Quanti morti sono... cosa avete combinato"gru a Torino, morti tre operai e feriti alcuni ...Crolla gru, tre morti "Stragi inaccettabili" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La barista di via Genova non riesce a trattenere le lacrime: «Era un ragazzo del 2001, capite? Del 2001. Solo ieri erano venuti a mangiare da me, capite?», aggiunge.