Crolla gru a Torino, morti tre operai. Feriti tre passanti (Di sabato 18 dicembre 2021) Torino (ITALPRESS) – E’ di tre morti e di tre Feriti il bilancio finale del crollo di una gru avvenuto attorno alle 10 questa mattina in via Genova, a Torino. Le tre vittime sono tutti operai che erano impegnati a installare l’imponente gru, che doveva effettuare un intervento di manutenzione sul tetto del civico 107 di via Genova, a poche decine di metri dal Lingotto. I tre Feriti sono invece dei passanti, due lievi. “Un grande dolore e sconcerto per questo nuovo drammatico incidente sul lavoro. Esprimo il cordoglio alle famiglie. La Città è profondamente scossa per quanto accaduto” il commento del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, appena arrivato sul luogo del crollo della gru in via Genova 107. Sul posto sono anche gli Assessori Gianna Pentenero ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021)(ITALPRESS) – E’ di tree di treil bilancio finale del crollo di una gru avvenuto attorno alle 10 questa mattina in via Genova, a. Le tre vittime sono tuttiche erano impegnati a installare l’imponente gru, che doveva effettuare un intervento di manutenzione sul tetto del civico 107 di via Genova, a poche decine di metri dal Lingotto. I tresono invece dei, due lievi. “Un grande dolore e sconcerto per questo nuovo drammatico incidente sul lavoro. Esprimo il cordoglio alle famiglie. La Città è profondamente scossa per quanto accaduto” il commento del Sindaco di, Stefano Lo Russo, appena arrivato sul luogo del crollo della gru in via Genova 107. Sul posto sono anche gli Assessori Gianna Pentenero ...

