Covid, Speranza: "Sabato superiamo i 105 milioni di dosi somministrate" (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella giornata di Sabato 'supereremo i 105 milioni di dosi di vaccino anti - Covid somministrate'. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. 'Questo può avvenire perché nel nostro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella giornata di'supereremo i 105didi vaccino anti -'. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto. 'Questo può avvenire perché nel nostro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - NicolaPorro : Covid, #Speranza avverte: 'Ulteriori misure...'. Cosa succederà ?? - AleFiorili : @micheleboldrin @EBellerio @robersperanza @Palazzo_Chigi Capisci che con persone che pensano in questo modo non ne… - _Fartzilla : RT @AStramezzi: Il Covid ha ribaltato il Mondo: Meglio attendere che la malattia si aggravi ?? Antibiotici contro virus?? Cortisone per cu… - marcodelucact60 : RT @f_burla: Avete voluto il green pass? Adesso non avrete i ristori. Si chiama austerità e ci siete dentro fino al collo. -