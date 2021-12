Covid: Ricci (Pd), 'Salvini e Lega sempre ambigui su vaccino' (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Salvini e la Lega sempre gravemente ambigui sul vaccino. I Sindaci vogliono garantire il diritto allo studio e la salute. Senza Green Pass agli alunni avremo scuola a distanza per tutti, vaccinati compresi. Nessuna discriminazione, tampone gratuito per i non vaccinati”. Lo scrive su twitter il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci, presidente nazionale Ali, in risposta a Salvini che commentando la proposta Ali di introdurre il Green Pass nelle scuole ha chiesto di non discriminare i bambini. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "e lagravementesul. I Sindaci vogliono garantire il diritto allo studio e la salute. Senza Green Pass agli alunni avremo scuola a distanza per tutti, vaccinati compresi. Nessuna discriminazione, tampone gratuito per i non vaccinati”. Lo scrive su twitter il sindaco Pd di Pesaro Matteo, presidente nazionale Ali, in risposta ache commentando la proposta Ali di introdurre il Green Pass nelle scuole ha chiesto di non discriminare i bambini.

