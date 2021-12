Covid: piano di Natale contro Omicron. Obbligo di tamponi per luoghi affollati. Deciderà la cabina di regìa (Di sabato 18 dicembre 2021) Tra le ipotesi sul tavolo della cabina di regia, convocata per il 23 dicembre prossimo e presieduta dal premier Mario Draghi, un nuovo piano di Natale, con un'eventuale ulteriore estensione dell'Obbligo vaccinale a particolari categorie di maggiore contatto con il pubblico. Non mancherebbe poi l'Obbligo di mascherine all'aperto o la possibilità di chiedere un tampone, oltre al Green pass, per accedere a locali al chiuso particolarmente affollati, come le discoteche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Tra le ipotesi sul tavolo delladi regia, convocata per il 23 dicembre prossimo e presieduta dal premier Mario Draghi, un nuovodi, con un'eventuale ulteriore estensione dell'vaccinale a particolari categorie di maggiore contatto con il pubblico. Non mancherebbe poi l'di mascherine all'aperto o la possibilità di chiedere un tampone, oltre al Green pass, per accedere a locali al chiuso particolarmente, come le discoteche L'articolo proviene da Firenze Post.

