Covid – Perché il governo punta solo sui vaccini? Il sottosegretario se ne va

(Di sabato 18 dicembre 2021) – Durante un incontro pubblico svoltosi questa mattina a La Spezia, secondo quanto riferisce il Comitato Cura Domiciliare-19, ilal ministero della Salute Andrea Costa ha lasciato la platea dopo una domanda dell’avvocato Erich Grimaldi (nella foto), invitato in qualità di relatore tecnico e presidente del Comitato Cura Domiciliare19. Come mai? Grimaldi ha chiesto alper quale motivo il nostro paese, nella battaglia contro il, abbiato unicamente alla campagna vaccinale, senza sfruttare le ulteriori armi a disposizione come le terapie domiciliari precoci, per le quali il comitato chiede da 20 mesi di effettuare studi randomizzati sulle esperienze ed evidenze dei medici che hanno agito sul campo, nonché gli anticorpi monoclonali che ...

I numeri su contagi, ricoveri e morti da Covid in Italia non promettono nulla di buono. Solo nelle ultime 24 ore si sono superati i 28mila positivi con ben 123 decessi. Ecco perché Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive al ...