Covid: Parigi, da mercoledì vaccini a bambini da 5 a 11 anni (Di sabato 18 dicembre 2021) Vaccinazione anti Covid a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni da mercoledì. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Olivier Véran. "Se tutto va bene, dal 22 pomeriggio iniziamo la vaccinazione dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Vaccinazione antia tutti idai 5 agli 11da. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Olivier Véran. "Se tutto va bene, dal 22 pomeriggio iniziamo la vaccinazione dei ...

Advertising

cronachecampane : Covid, cancellato il Capodanno di Parigi #annunciomunicipio #cancellatocapodanno #capodannodiparigi #Covid #francia - ele9061 : RT @crlggg: Austria, da lunedì si entra solo con la terza dose. Parigi cancella fuochi artificio e concerti per Capodanno - robreg1 : RT @crlggg: Austria, da lunedì si entra solo con la terza dose. Parigi cancella fuochi artificio e concerti per Capodanno - crlggg : Austria, da lunedì si entra solo con la terza dose. Parigi cancella fuochi artificio e concerti per Capodanno - Sandro15533442 : @luigidimaio Parigi? ???? #DRAGHIinGALERA #STATODIEMERGENZA™ draghi=ERDOGAN ? #draghiVATTENE ?? #Emergenza™?… -