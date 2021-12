Covid: oltre 2.200 positivi in Campania, tasso sale al 5,19% (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutotasso di contagio ancora in aumento in Campania: 2.256 i positivi su 43.426 test pari al 5,19% in crescita rispetto al 4,73% di ieri. Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 31 rispetto ai 33 di ieri mentre aumentano ancora i malati nei reparti di degenza ordinaria: dai 412 di ieri si passa ai 418 di oggi. Sei i morti: quattro nelle ultime 48 ore mentre altre due vittime dei giorni precedenti sono state registrate solo oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi contagio ancora in aumento in: 2.256 isu 43.426 test pari al 5,19% in crescita rispetto al 4,73% di ieri. Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 31 rispetto ai 33 di ieri mentre aumentano ancora i malati nei reparti di degenza ordinaria: dai 412 di ieri si passa ai 418 di oggi. Sei i morti: quattro nelle ultime 48 ore mentre altre due vittime dei giorni precedenti sono state registrate solo oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: emerge dal report del go… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Agenzia_Ansa : In Inghilterra Omicron potrebbe causare 'nello scenario peggiore' fino a 75.000 morti entro la fine di aprile se no… - TV7Benevento : Covid. Oltre 2.200 positivi in Campania, tasso al 5,19%. Lieve calo nelle intensive, aumentano ricoveri in degenza.… - cav_errante_ : RT @BarillariDav: Il covid si cura. Molti hanno sintomi leggeri, come una normale influenza stagionale. Chi è debilitato da 4 o 5 patologie… -