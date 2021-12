Covid oggi Vda, 92 nuovi contagi: bollettino 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 92 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nella Regione al momento i positivi sono 873 di cui 851 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 12.875, 33 in più rispetto a ieri. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 92 ida Coronavirus, sabato 182021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nella Regione al momento i positivi sono 873 di cui 851 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 12.875, 33 in più rispetto a ieri. I decessi di persone risultate positive alin Valle d’Aosta da inizio epidemia adsono 487. L'articolo proviene da Italia Sera.

