Covid oggi Sardegna, 182 nuovi contagi: bollettino 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 182 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto per complicazioni legate al Covid nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono sati processati in totale 12.218 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in più di ieri, 118, 4 in più da ieri, in area medica. Sono, invece 3.796 sono i casi di isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 182 ida Coronavirus, sabato 182021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto per complicazioni legate alnell’isola. Nelle ultime 24 ore sono sati processati in totale 12.218 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in più di ieri, 118, 4 in più da ieri, in area medica. Sono, invece 3.796 sono i casi di isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - frances88451672 : RT @seceda24: Da quando è iniziata questa sagra non so se ho fatto il covid. Mai fatto un tampone, mai messo una maschera, ho fatto tre gio… - lp_pa : RT @GinoRIVIECCIO: Oggi ho perso un altro caro amico per Covid. Era sano, senza patologie ma non era vaccinato. Non c’è bisogno di aggiunge… -