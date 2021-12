Covid oggi Puglia, 677 contagi: bollettino 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 677 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 25.120 tamponi. I contagi sono così suddivisi nella regione: Provincia di Bari 211; Provincia di Bat 66; Provincia di Brindisi 91; Provincia di Foggia 153; Provincia di Lecce 77; Provincia di Taranto 73; Residenti fuori regione 3; Provincia in definizione 3. Le persone attualmente positive sono 6.830. In ospedale, i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 139. In terapia intensiva, invece, 25 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 677 ida coronavirus in, 182021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 25.120 tamponi. Isono così suddivisi nella regione: Provincia di Bari 211; Provincia di Bat 66; Provincia di Brindisi 91; Provincia di Fa 153; Provincia di Lecce 77; Provincia di Taranto 73; Residenti fuori regione 3; Provincia in definizione 3. Le persone attualmente positive sono 6.830. In ospedale, i pazientiricoverati in area non critica sono 139. In terapia intensiva, invece, 25 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

