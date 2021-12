Covid oggi Italia, 28.064 contagi e 123 morti: bollettino 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 28.064 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 123 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 697.740 i tamponi con un tasso di positività al 4%. I ricoverati sono 7.576, 56 in più da ieri, 953 in terapia intensiva con 95 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti che sono 12.430. VENETO – Sono 4.016 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 28.064 i nuovida Coronavirus in, sabato 182021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 123. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 697.740 i tamponi con un tasso di positività al 4%. I ricoverati sono 7.576, 56 in più da ieri, 953 in terapia intensiva con 95 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti che sono 12.430. VENETO – Sono 4.016 i nuovida Coronavirus in, sabato 182021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione ...

