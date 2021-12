Covid oggi Calabria, 559 contagi: bollettino 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 559 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 8.643 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +75 guariti, +483 attualmente positivi, +473 in isolamento, +9 ricoverati (per un totale di 217) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 19). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 559 ida coronavirus in, 182021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 8.643 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +75 guariti, +483 attualmente positivi, +473 in isolamento, +9 ricoverati (per un totale di 217) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 19). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - SkyTG24 : #Covid19, news. In Italia mai così tanti contagi da un anno, oltre 28 mila. LIVE - 539th : notificati oggi 4 decessi covid in @RegLiguria , tutte persone over80. - aranciaverde : RT @GinoRIVIECCIO: Oggi ho perso un altro caro amico per Covid. Era sano, senza patologie ma non era vaccinato. Non c’è bisogno di aggiunge… -