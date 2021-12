Covid oggi Abruzzo, 446 contagi: bollettino 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 446 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 99 anni) sono stati individuati su 5.826 tamponi molecolari e 11.614 test antigenici. I nuovi guariti sono 201, 6625 gli attualmente positivi (+243), 122 ricoverati in area medica (+4), 18 in terapia intensiva (+1), 6485 in isolamento domiciliare (+238). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (66), Chieti (143), Pescara (126), Teramo (108), in accertamento (3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 446 ida coronavirus in, 182021, secondo numeri e datideldella regione. Registrato un morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 99 anni) sono stati individuati su 5.826 tamponi molecolari e 11.614 test antigenici. I nuovi guariti sono 201, 6625 gli attualmente positivi (+243), 122 ricoverati in area medica (+4), 18 in terapia intensiva (+1), 6485 in isolamento domiciliare (+238). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (66), Chieti (143), Pescara (126), Teramo (108), in accertamento (3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

