Covid | nuove zone gialle e arancioni a Natale e Capodanno | ecco le regioni a rischio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Veneto, Liguria, Marche e la provincia autonoma di Trento passeranno le feste in giallo: da lunedì 20 dicembre non saranno più in fascia bianca. Sorvegliati speciali per la settimana successiva Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il Friuli-Venezia Giulia potrebbe invece colorarsi di arancione entro fine anno

...ascolto e decisionismo - caratteristica del miglior riformismo - è probabilmente ciò che le... I leader, d'altro canto, incarnano i momenti e oggi il momento e quello dell'emergenzae dell'...E, difatti, sono sempre meno lelocalizzazioni in Italia e ciò non solo per l'elevato costo ..., Draghi alla Ue: nessun passo indietro sui tamponi per chi entra in Italia Il premier: "Va ...Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente il Green pass rafforzato ...(Ticinonline) Nuove restrizioni in arrivo per combattere la pandemia di coronavirus, soprattutto per le persone che non sono né vaccinate, né guarite. Diminuiscono i pazienti in ospedale, da 102 a 95, ...