Covid, news. Sindaci: “Green pass per alunni a gennaio o si rischia ritorno in dad". LIVE (Di sabato 18 dicembre 2021) Lo scrive su Twitter il sindaco di Pesaro e presidente dei Sindaci di Ali, Matteo Ricci. Certificato verde per "per elementari, medie e superiori o dopo pausa natalizia questo sarà l'amaro dono nella calza della Befana". Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Record di contagi in Gran Bretagna, in Francia Green pass solo per vaccinati e terza dose dopo 4 mesi. Anche l'Austria blinda i confini. Il professor Fauci a Sky TG24: "Allo studio vaccini anche sotto i 5 anni" Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Lo scrive su Twitter il sindaco di Pesaro e presidente deidi Ali, Matteo Ricci. Certificato verde per "per elementari, medie e superiori o dopo pausa natalizia questo sarà l'amaro dono nella calza della Befana". Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Record di contagi in Gran Bretagna, in Franciasolo per vaccinati e terza dose dopo 4 mesi. Anche l'Austria blinda i confini. Il professor Fauci a Sky TG24: "Allo studio vaccini anche sotto i 5 anni"

Advertising

enpaonlus : “Ecco come i cani ci hanno salvato dalla depressione durante la pandemia Covid” - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - repubblica : Covid, Ricci: 'Green Pass a scuola per elementari, medie e superiori'. Lettera-appello dei sindaci al governo [di G… - vendutoschifoso : RT @POPOLOdiTWlTTER: Il genetista: 'I vaccini potrebbero aver incoraggiato la nascita di nuove varianti' - occammamt : Ecco, con qualche ipotesi semplificativa, pare che Omicron NON sia meno aggressiva di Delta. -