Covid, news. In Italia mai così tanti contagi da un anno, oltre 28 mila. LIVE (Di sabato 18 dicembre 2021) Tasso di positività in rialzo al 4,3%. Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Il commissario Figliuolo annuncia che a fine mese arriveranno altre 5 milioni di dosi di vaccino e sprona a vaccinare il maggiore numero possibile di bambini. Record di contagi in Gran Bretagna, in Francia green pass solo per vaccinati e terza dose dopo 4 mesi. Il professor Fauci a Sky TG24: "Allo studio vaccini anche sotto i 5 anni" Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Tasso di positività in rialzo al 4,3%. Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Il commissario Figliuolo annuncia che a fine mese arriveraltre 5 milioni di dosi di vaccino e sprona a vaccinare il maggiore numero possibile di bambini. Record diin Gran Bretagna, in Francia green pass solo per vaccinati e terza dose dopo 4 mesi. Il professor Fauci a Sky TG24: "Allo studio vaccini anche sotto i 5 anni"

