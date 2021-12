Covid | news Cabina di regia il 23 dicembre | governo lavora a nuova stretta LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 18 dicembre 2021) Allo studio nuove misure come l'obbligo di mascherina all'aperto, la riduzione della durata del Green pass e l'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie. Sono 28.064 i nuovi casi e 123 i decessi in 24 ore. Iss: "84 casi Omicron sequenziati in Italia, forte crescita". Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Impennata di casi Omicron in Gran Bretagna, l'Austria blinda i confini, Olanda in lockdown da domani