Covid, l’Oms: “La variante Omicron presente ormai in 89 Paesi. I casi raddoppiano in 1,5-3 giorni” (Di sabato 18 dicembre 2021) “La variante Omicron si sta diffondendo rapidamente nei Paesi con alti livelli di immunità della popolazione, molto più di Delta, ma non è chiaro se sia dovuto alla capacità del virus di eludere l’immunità, alla sua intrinseca maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi”. Proprio quando l’allerta sugli sviluppi della pandemia di Covid è massima e sempre più governi introducono nuove restrizioni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme. Nel suo ultimo aggiornamento tecnico fa il punto della situazione sulla variante scoperta a novembre in Sudafrica, sottolineando che è ormai presente in 89 Paesi e il numero dei casi raddoppia in 1,5 – 3 giorni nelle zone in cui c’è trasmissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) “Lasi sta diffondendo rapidamente neicon alti livelli di immunità della popolazione, molto più di Delta, ma non è chiaro se sia dovuto alla capacità del virus di eludere l’immunità, alla sua intrinseca maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi”. Proprio quando l’allerta sugli sviluppi della pandemia diè massima e sempre più governi introducono nuove restrizioni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme. Nel suo ultimo aggiornamento tecnico fa il punto della situazione sullascoperta a novembre in Sudafrica, sottolineando che èin 89e il numero deiraddoppia in 1,5 – 3nelle zone in cui c’è trasmissione ...

