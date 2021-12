Covid | le ultime news Il bollettino | 28 064 casi e 123 decessi Tasso positività 4% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 697.740 i tamponi processati. In aumento intensive (+30) e ricoveri (+56). Iss: "84Omicron sequenziati in Italia, forte crescita". La maggior parte delle segnalazioni - aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre - è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20). L'Oms: Omicron raddoppia i contagi in 1,5-3 giorni. Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Record di contagi in Gran Bretagna, l'Austria blinda i confini