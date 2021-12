Covid, le news. Iss: "Salite a 84 le sequenze Omicron analizzate". LIVE (Di sabato 18 dicembre 2021) Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina, secondo la nota dell'Istituto superiore di Sanità. La maggior parte delle segnalazioni - aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre - è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20). Sindaci: "Green pass per alunni o si rischia ritorno in Dad". Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Record di contagi in Gran Bretagna, l'Austria blinda i confini Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina, secondo la nota dell'Istituto superiore di Sanità. La maggior parte delle segnalazioni - aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre - è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20). Sindaci: "Green pass per alunni o si rischia ritorno in Dad". Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Record di contagi in Gran Bretagna, l'Austria blinda i confini

