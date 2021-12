Covid: la Turchia invierà 15 milioni di vaccini in Africa (Di sabato 18 dicembre 2021) La Turchia invierà 15 milioni di dosi di vaccino anti Covid in Africa: lo ha annunciato oggi il presidente Recep Tayyip Erdogan durante un vertice dei leader del continente, aggiungendo che i bassi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) La15di dosi di vaccino antiin: lo ha annunciato oggi il presidente Recep Tayyip Erdogan durante un vertice dei leader del continente, aggiungendo che i bassi ...

Senegal: Dakar sta diventando una vibrante città d'arte Due elementi che hanno reso relativamente lieve l'impatto della pandemia di Covid sul Paese. DAKAR ... al centro dell'interesse di molte potenze internazionali (dalla Cina alla Turchia, fino ai Paesi ...

Covid: la Turchia invierà 15 milioni di vaccini in Africa - Africa ANSA Nuova Europa Tutte le amicizie militari e non solo fra Turchia e Ucraina nonostante le restrizioni di viaggio legate alla pandemia di Covid-19. Tutti questi settori di cooperazione ovviamente non impediscono alcune controversie, come l’imbarco relativamente frequente dei ...

