Covid, la mappa del rischio in Italia: chi può finire in giallo o arancione e cosa comporta (Di sabato 18 dicembre 2021) A pochi giorni dalla settimana dei festeggiamenti, curva epidemiologica, contagi e varianti rischiano di essere i guastafeste anche di questo Natale 2021. Le regioni sono col fiato sospeso nell’attesa di capire a quali restrizioni anti Covid andranno incontro e chi dovrà rassegnarsi al passaggio in zona gialla o addirittura arancione. E ovviamente non è solo questione di colore e reputazione: coprifuoco, mascherine, posti limitati a tavola saranno pesi inevitabili sull’economia legata alle feste e alla tranquillità di potersi riunire come e quando si vuole. «Curva guastafeste anche stavolta ma meno dell’anno scorso e questo non è un dato da sottovalutare per capire la direzione da prendere e da mantenere», spiega il membro del Cts Fabio Ciciliano. Raggiunto da Open al telefono ribadisce quanto nonostante la curva tenda alla crescita, non abbia ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) A pochi giorni dalla settimana dei festeggiamenti, curva epidemiologica, contagi e varianti rischiano di essere i guastafeste anche di questo Natale 2021. Le regioni sono col fiato sospeso nell’attesa di capire a quali restrizioni antiandranno incontro e chi dovrà rassegnarsi al passaggio in zona gialla o addirittura. E ovviamente non è solo questione di colore e reputazione: coprifuoco, mascherine, posti limitati a tavola saranno pesi inevitabili sull’economia legata alle feste e alla tranquillità di potersi riunire come e quando si vuole. «Curva guastafeste anche stavolta ma meno dell’anno scorso e questo non è un dato da sottovalutare per capire la direzione da prendere e da mantenere», spiega il membro del Cts Fabio Ciciliano. Raggiunto da Open al telefono ribadisce quanto nonostante la curva tenda alla crescita, non abbia ...

