Covid, la Germania inserisce Gb in lista Paesi ad alto rischio (Di domenica 19 dicembre 2021) La Germania ha inserito la Gran Bretagna nella lista dei Paesi ad alto rischio per la diffusione del Covid, secondo quanto hanno annunciato le autorità sanitarie di Berlino. La decisione comporta una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) Laha inserito la Gran Bretagna nelladeiadper la diffusione del, secondo quanto hanno annunciato le autorità sanitarie di Berlino. La decisione comporta una ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la Germania inserisce Gb in lista Paesi ad alto rischio #Germania - AGalli99 : RT @SionRomina: ?? GERMANIA ???? 10.000 trattori circondano Berlino per protestare contro i passaporti covid... nessuno entra o esce... htt… - FrancoMusiani : RT @TelevideoRai101: Germania:Gb paese ad alto rischio Covid - 2_italie : RT @SionRomina: ?? GERMANIA ???? 10.000 trattori circondano Berlino per protestare contro i passaporti covid... nessuno entra o esce... htt… - Armandoann4 : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Germania inserisce Gb in lista Paesi ad alto rischio #Germania -