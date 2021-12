Covid Italia, incidenza e ricoveri: si allarga la zona gialla (Di sabato 18 dicembre 2021) Sale l’incidenza dei contagi da coronavirus in Italia, cresce il tasso di occupazione in terapia intensiva e quello in aree mediche e da lunedì 20 dicembre si allarga la zona gialla, con obbligo di mascherina anche all’aperto. Questo in sintesi il quadro sulla situazione Covid nel nostro Paese. Ieri sono stati registrati 28.632 nuovi contagi e altri 120 morti, 669.160 i tamponi processati, con un tasso di positività al 4,27%. Secondo il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia, l’incidenza settimanale a livello nazionale è “in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre) contro 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre), dati flusso ministero Salute”. Inoltre, “il tasso di occupazione in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Sale l’dei contagi da coronavirus in, cresce il tasso di occupazione in terapia intensiva e quello in aree mediche e da lunedì 20 dicembre sila, con obbligo di mascherina anche all’aperto. Questo in sintesi il quadro sulla situazionenel nostro Paese. Ieri sono stati registrati 28.632 nuovi contagi e altri 120 morti, 669.160 i tamponi processati, con un tasso di positività al 4,27%. Secondo il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia, l’settimanale a livello nazionale è “in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre) contro 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre), dati flusso ministero Salute”. Inoltre, “il tasso di occupazione in ...

