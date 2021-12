Covid Italia, dove circola di più il virus (Di sabato 18 dicembre 2021) Contagi Covid in Italia, “confrontando l’andamento di questa stagione con quella dello scorso anno, vediamo che i casi notificati, cioè le persone che contraggono infezione” da Sars-CoV-2, “hanno raggiunto lo stesso livello del 2020. Mentre le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi, sebbene in crescita, sono inferiori rispetto a quelli dell’anno scorso”. A illustrare il raffronto 2021-2020 è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che ieri in un video ha commentato gli ultimi dati emersi dal monitoraggio Covid della cabina di regia. Ma dove circola di più il virus? Guardando alla circolazione di Covid-19 nelle varie età emerge che “le fasce più giovani si confermano quelle dove ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Contagiin, “confrontando l’andamento di questa stagione con quella dello scorso anno, vediamo che i casi notificati, cioè le persone che contraggono infezione” da Sars-CoV-2, “hanno raggiunto lo stesso livello del 2020. Mentre le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi, sebbene in crescita, sono inferiori rispetto a quelli dell’anno scorso”. A illustrare il raffronto 2021-2020 è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che ieri in un video ha commentato gli ultimi dati emersi dal monitoraggiodella cabina di regia. Madi più il? Guardando allazione di-19 nelle varie età emerge che “le fasce più giovani si confermano quelle...

