Covid Italia, Costa: "Sul tavolo del governo non ci sono ulteriori restrizioni" (Di sabato 18 dicembre 2021) Contagi Covid in Italia, "al momento sul tavolo del governo non ci sono ulteriori restrizioni. Dobbiamo valutare con attenzione e prudenza i dati epidemiologici dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Dobbiamo analizzare i dati per quello che sono. E' indubbio, c'è un aumento dei contagiati ma non c'è un aumento proporzionale dei ricoveri in terapia intensiva". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a SkyTg24. "Per quanto riguarda altre misure restrittive, abbiamo provato ad anticipare ed evitare scenari peggiori, in particolare con l'introduzione del Super green pass – dice Costa – Questo ci permette di dire al paese che non prevediamo più chiusure. Al momento sul tavolo del ...

