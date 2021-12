Covid Italia: che Natale ci aspetta. Francia verso l’obbligo vaccinale (Di sabato 18 dicembre 2021) Nessuna garanzia di un Natale tranquillo dal punto di vista dei contagi Covid, fortemente spinti dalla nuova variante Omicron. Malgrado vaccinazioni a quasi il 90%, terze dosi e l’avvio delle somministrazioni ai bambini, il Governo vuole intensificare al più presto la lotta alla pandemia. A una settimana dalle feste, infatti, l’Italia ha toccato, ieri 17 dicembre, il picco di 28.632 nuove infezioni da Coronavirus: non accadeva da un anno. Fra zona gialla e arancione E se a Natale 2020 ci sono stati, oltre alle fasce di colore, obblighi specifici anti Covid, come il limite di non più di due adulti non conviventi per pranzo e cena, quest’anno il Viminale intensificherà i controlli sul Green Pass. Ma nuove misure nazionali restrittive non si possono escludere. Dai primi di gennaio potrebbe scattare la ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 dicembre 2021) Nessuna garanzia di untranquillo dal punto di vista dei contagi, fortemente spinti dalla nuova variante Omicron. Malgrado vaccinazioni a quasi il 90%, terze dosi e l’avvio delle somministrazioni ai bambini, il Governo vuole intensificare al più presto la lotta alla pandemia. A una settimana dalle feste, infatti, l’ha toccato, ieri 17 dicembre, il picco di 28.632 nuove infezioni da Coronavirus: non accadeva da un anno. Fra zona gialla e arancione E se a2020 ci sono stati, oltre alle fasce di colore, obblighi specifici anti, come il limite di non più di due adulti non conviventi per pranzo e cena, quest’anno il Viminale intensificherà i controlli sul Green Pass. Ma nuove misure nazionali restrittive non si possono escludere. Dai primi di gennaio potrebbe scattare la ...

