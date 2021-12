Covid, Iss: “Con il richiamo l’efficacia del vaccino contro la malattia severa sale al 93,4%”. Speranza: “Faremo nuova verifica su Omicron” (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla vigilia delle feste natalizie e mentre l’Europa valuta nuove restrizioni per fronteggiare l’avanzata della variante Omicron, la preoccupazione cresce anche in Italia. Come dimostrano i dati del report settimanale di aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità, i numeri confermano che la strada principale è puntare sui richiami del vaccino anti-Covid. “l’efficacia della dose di richiamo nel prevenire diagnosi e malattia severa sale al 75,5% e al 93,4%”, si legge. “Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla vigilia delle feste natalizie e mentre l’Europa valuta nuove restrizioni per fronteggiare l’avanzata della variante, la preoccupazione cresce anche in Italia. Come dimostrano i dati del report settimanale di aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità, i numeri confermano che la strada principale è puntare sui richiami delanti-. “della dose dinel prevenire diagnosi eal 75,5% e al 93,4%”, si legge. “Rimane elevatavaccinale nel prevenire casi di, in quantodelnei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala ...

