Covid, in Veneto Zaia anticipa la zona gialla. Nel Lazio D'Amato avverte: «Probabile a Capodanno» (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha firmato l'ordinanza che anticipa l'ingresso della Regione in zona gialla, prevista dall'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, per lunedì, insieme al passaggio di colore per Marche, Liguria, e Provincia autonoma di Trento. L'ordinanza di Zaia è entrata in vigore oggi e resterà valida fino al 16 gennaio. Nel Lazio, invece, è stato l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, ad anticipare che l'ingresso nell'area di rischio superiore potrebbe avvenire a Capodanno, mentre non è in conto per Natale. Zaia anticipa l'ingresso del Veneto in zona gialla «Lo considero un atto dovuto nel ...

