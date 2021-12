Covid, in Olanda lockdown dal 19 dicembre al 14 gennaio: scuole chiuse (Di sabato 18 dicembre 2021) I Paesi Bassi saranno in lockdown durante il periodo delle festività natalizie. Lo ha annunciato il premier olandese, Mark Rutte, in conferenza stampa definendo la misura "inevitabile" per frenare la diffusione della variante Omicron. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) I Paesi Bassi saranno indurante il periodo delle festività natalizie. Lo ha annunciato il premier olandese, Mark Rutte, in conferenza stampa definendo la misura "inevitabile" per frenare la diffusione della variante Omicron. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - SkyTG24 : Covid Olanda, premier Rutte annuncia lockdown da domani contro variante Omicron - orizzontescuola : Covid, in Olanda lockdown dal 19 dicembre al 14 gennaio: scuole chiuse - statodelsud : Covid Olanda, premier Rutte annuncia lockdown da domani contro variante Omicron -