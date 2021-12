Covid, in Lombardia 6.119 nuovi casi: 370 a Bergamo (Di sabato 18 dicembre 2021) A fronte di 149.675 tamponi effettuati sono 6.119 i nuovi casi Covid individuati in Lombardia nella giornata di sabato 18 dicembre, per una positività del 4,08%. Nelle ultime 24 ore si contano anche 24 decessi, mentre le persone attualmente positive sono salite a quota 63.117, dalle 58.913 di venerdì. In aumento anche i ricoveri: 1.223 persone nei reparti (saldo di +30 rispetto a venerdì), 154 in terapia intensiva (+7). I dati per provincia Milano 2.316 Bergamo 370 Brescia 570 Como 299 Cremona 203 Lecco 121 Lodi 133 Mantova 186 Monza e Brianza 598 Pavia 286 Sondrio 86 Varese 537 Leggi su bergamonews (Di sabato 18 dicembre 2021) A fronte di 149.675 tamponi effettuati sono 6.119 iindividuati innella giornata di sabato 18 dicembre, per una positività del 4,08%. Nelle ultime 24 ore si contano anche 24 decessi, mentre le persone attualmente positive sono salite a quota 63.117, dalle 58.913 di venerdì. In aumento anche i ricoveri: 1.223 persone nei reparti (saldo di +30 rispetto a venerdì), 154 in terapia intensiva (+7). I dati per provincia Milano 2.316370 Brescia 570 Como 299 Cremona 203 Lecco 121 Lodi 133 Mantova 186 Monza e Brianza 598 Pavia 286 Sondrio 86 Varese 537

