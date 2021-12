Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 18 dicembre 2021: 28.064 nuovi casi e 123 morti. Tasso di positività al 4% (Di sabato 18 dicembre 2021) Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 18 dicembre 2021. Sono 28.064 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.632. Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021)in, ildi18. Sono 28.064 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.632.

Advertising

fattoquotidiano : LA CAMPAGNA | Le seconde dosi “scadono” dopo 5 mesi, i booster vanno a rilento e il governo è costretto a scomunica… - chetempochefa : Domenica per l’ultima puntata del 2021 di #CTCF non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Ministro della Salute… - Adnkronos : #Brusaferro: 'Raggiunto numero casi 2020 ma meno ricoveri e morti'. #Covid - GiorgioCameran1 : @ilgiornale Ci stanno prendendo per il culo con l'emergenza sanitaria a ieri gli infetti #Covid_19 in Italia erano… - Leonard48598239 : Italia Covid 18-12-21: Sono 28.064 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… -