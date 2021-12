Covid, il virus corre in Campania: 2.256 positivi, tasso di contagio al 5,19% (Di sabato 18 dicembre 2021) tasso di contagio ancora in aumento in Campania: 2.256 i positivi su 43.426 test pari al 5,19% in crescita rispetto al 4,73% di ieri. Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 31 rispetto ai 33 di ieri mentre aumentano ancora i malati nei reparti di degenza ordinaria: dai 412 di ieri si passa ai 418 di oggi. Sei i morti: quattro nelle ultime 48 ore mentre altre due vittime dei giorni precedenti sono state registrate solo oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021)diancora in aumento in: 2.256 isu 43.426 test pari al 5,19% in crescita rispetto al 4,73% di ieri. Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 31 rispetto ai 33 di ieri mentre aumentano ancora i malati nei reparti di degenza ordinaria: dai 412 di ieri si passa ai 418 di oggi. Sei i morti: quattro nelle ultime 48 ore mentre altre due vittime dei giorni precedenti sono state registrate solo oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

amnestyitalia : Zhang Zhan ha rischiato tutto per rendere note informazioni sul Covid-19 quando il virus è apparso per la prima vol… - GuidoDeMartini : I VACCINI POTREBBERO AVER FATTO NASCERE NUOVE VARIANTI. Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione i… - Adnkronos : 'Pechino ha fatto con il virus quello che ha fatto la Russia con Chernobyl'. #Covid #Cina - AG_AleGavi : @roby_italy_51 @Pedrito_ElDrito @AleC226 Sconsiderato è chi ha introdotto la norma del green pass! E idiota è chi p… - robulga : RT @robulga: COVID. Ricordo alle 'fazioni' (vaccinati, novax, noGP) che i nemici sono nell'ordine: - chi è antidemocratico - virus. Pertant… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus Covid. La variante Omicron raddoppia i contagi in meno di 72 ore ...e di seguire le misure individuali e collettive per ridurre al minimo la diffusione del virus ". A ... il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato la riunione della cabina di regia sul Covid ...

Omicron, l'allarme Oms: 'La variante raddoppia i contagi in 3 giorni'. In Italia 84 casi La nuova variante del Covid si sta diffondendo rapidamente nei paesi con alti livelli di immunità della popolazione, ma non è chiaro se ciò sia dovuto alla capacità del virus di eludere l'immunità, ...

Covid Italia, dove circola di più il virus Adnkronos Gevi Napoli, che match contro Trento: Cinque vittorie in fila, un percorso da big assoluta del campionato e ora lo scontro al Palabarbuto per il terzo posto in solitario contro i condomini di Trento. Riecco la Gevi Napoli che ...

Brian May positivo al Covid, il chitarrista dei Queen: «Sono stati giorni davvero orribili» Brian May, il chitarrista dei Queen, è risultato positivo al Covid- 19. May ha condiviso la notizia tramite la sua pagina Instagram pubblicando una foto del risultato del ...

