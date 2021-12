Covid | il governo pensa a una stretta dopo Natale Dalle mascherine all’aperto al tampone agli eventi affollati | le opzioni sul tavolo

(Di sabato 18 dicembre 2021)nei luoghicome le discoteche, obbligo dianche in zona bianca, riduzione del green pass a 5 mesi. Sono leche saranno suldella cabina di regia di Palazzo Chigi e dal consiglio dei ministri, fissati entrambi per il 23 dicembre dal capo delMario Draghi. Tutto dipende dalla nuova indagine delle autorità sanitarie sulla variante Omicron: lunedì prossimo è il giorno della cosiddetta “flash survey“, un campionamento concentrato in 24 ore il cui report sarà appunto discusso daltre giorni. Tra le ipotesi in campo c’è anche l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie lavorative come quelle a contatto con il pubblico (siin ...

La riunione, sottolineano fonti di, serve a fare un punto della situazione alla luce dei dati aggiornati sule a fare valutazioni su eventuali misure per le imminenti feste. Si potrebbe ...Ma gli esperti - stando a diverse indiscrezioni di stampa - avrebbero preparato per ilil ...IN GRAN BRETAGNA: LE ULTIME NOTIZIE Gran Bretagna, più di 88mila contagi in 24 ore. La Francia ...E dopo tre giorni il report sarà discusso in cabina di regia a Palazzo Chigi. Dopo una valutazione, il Governo tirerà le somme in Cdm, mettendo a punto il decreto. Non solo Green pass, obbligo vaccini ...Sono tante le idee studiate dal governo per frenare l'aumento dei casi Covid in Italia: tra queste c'è l'estensione dell'obbligo vaccinale ...